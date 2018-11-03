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02:02 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган назвал источник приказа об убийстве Хашкаджи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Президент Турции считает, что это не мог быть король Саудовской Аравии. Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи исходил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии, написал в пятницу в опубликованной газетой The Washington Post колонке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Источник: AP 2018

«Мы знаем, что приказ на убийство Хашкаджи исходил от верхушки руководства Саудовской Аравии», — написал Эрдоган.

Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных Саудовской Аравией после смерти Хашкаджи, отметил Эрдоган.

В то же время он подчеркнул, что Саудовская Аравия и Турция сохраняют дружественные отношения, и что он не сомневается, что приказ об убийстве Хашкаджи исходил не от короля Саудовской Аравии Салмана.
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«Я не верю ни на секунду, что король Салман, хранитель священных мечетей, отдал приказ о нападении на Хашкаджи», — написал Эрдоган.

Таким образом, Эрдоган дал понять, что он не считает убийство Хашкаджи отражением официальной политики Саудовской Аравии.

Журналист Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.

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Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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