Хейли резко раскритиковала ООН за нежелание «наказать» Кубу

По ее словам, ООН не желает осудить нарушения прав человека на Кубе, а эта резолюция «не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка».
Хейли также заявила, что Куба отрицает свободу и элементарные права кубинского народа, а США не изменят своей позиции.
Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим.
Никки Хейли Постпред США при ООН
Кроме того, Хейли добавила, что в результате принятия резолюции никто не выиграл, а главной проигравшей стороной оказалась сама ООН, которая «отвергла возможность выступить за права человека».
«Сегодня нет победителей, одни проигравшие», — подчеркнула она, добавив, что все государства в ООН лишь пытаются навредить США.
В четверг Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию проголосовали 189 стран, против выступили только США и Израиль.