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08:07 (мск), источник: РИА Новости

Хейли резко раскритиковала ООН за нежелание «наказать» Кубу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала организацию за резолюцию, призывающую США снять с Кубы экономическое, торговое и финансовое эмбарго, сообщает Fox News.

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Источник: AP 2018

По ее словам, ООН не желает осудить нарушения прав человека на Кубе, а эта резолюция «не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка».
Хейли также заявила, что Куба отрицает свободу и элементарные права кубинского народа, а США не изменят своей позиции.

Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим.
Никки Хейли
Постпред США при ООН
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Кроме того, Хейли добавила, что в результате принятия резолюции никто не выиграл, а главной проигравшей стороной оказалась сама ООН, которая «отвергла возможность выступить за права человека».

«Сегодня нет победителей, одни проигравшие», — подчеркнула она, добавив, что все государства в ООН лишь пытаются навредить США.

В четверг Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию проголосовали 189 стран, против выступили только США и Израиль.

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