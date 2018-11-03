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07:56 (мск), источник: ТАСС

Парламент Македонии рассмотрит проект поправок в конституцию о названии страны 1 декабря

СКОПЬЕ, 3 ноября. /ТАСС/. В конституции название «Македония» должно поменяться на «Северная Македония».

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Источник: РИА "Новости"

Спикер парламента Республики Македония Талат Джафери назначил пленарное заседание по вопросу внесения поправок в конституцию касательно изменения названия страны на 1 декабря. Об этом сообщил в пятницу телеканал «24 вести».

До этой даты законопроект будет обсуждаться в комиссии по конституционным вопросам, а затем в законодательной комиссии.

Согласно тексту документа, в конституции название «Македония» должно поменяться на «Северная Македония». Ранее договоренность об этом была достигнута между Скопье и Афинами 17 июня. Это соглашение должно разрешить многолетний спор с Грецией по поводу названия балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области. Этот неурегулированный конфликт мешал Македонии вступить в НАТО и ЕС.

Данные поправки предполагают также ряд других изменений. Согласно ним, в текст конституции предлагается добавить положение о том, что Македония «уважает суверенитет, территориальную целостность и независимость соседних государств». Еще одним новшеством станет закрепление в тексте основного закона идеи о том, что республика защищает интересы и права своих граждан, проживающих на временной или постоянной основе за рубежом.

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