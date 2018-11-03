Парламент Македонии рассмотрит проект поправок в конституцию о названии страны 1 декабря

Источник: РИА "Новости"

Спикер парламента Республики Македония Талат Джафери назначил пленарное заседание по вопросу внесения поправок в конституцию касательно изменения названия страны на 1 декабря. Об этом сообщил в пятницу телеканал «24 вести».

До этой даты законопроект будет обсуждаться в комиссии по конституционным вопросам, а затем в законодательной комиссии.

Согласно тексту документа, в конституции название «Македония» должно поменяться на «Северная Македония». Ранее договоренность об этом была достигнута между Скопье и Афинами 17 июня. Это соглашение должно разрешить многолетний спор с Грецией по поводу названия балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области. Этот неурегулированный конфликт мешал Македонии вступить в НАТО и ЕС.