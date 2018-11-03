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03:17 (мск), источник: ТАСС

Помпео заявил, что Россия ослабляет защищенность США

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/ — При этом госсекретарь США добавил, что Вашингтону следует «поддерживать диалог» с Москвой.

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Источник: AP 2018

Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что Россия всячески ослабляет защищенность Соединенных Штатов. Такое мнение он выразил в интервью телеведущему Шону Хеннити, стенограмму беседы с которым распространило в пятницу американское внешнеполитическое ведомство.

Помпео был задан вопрос о том, как он может охарактеризовать отношения Вашингтона с российским руководством. «Это было серьезной проблемой, но президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими. Нам нужно, чтобы они сделали несколько вещей, изменив свое поведение», — ответил он.

Они [россияне] создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки. Нам нужно, чтобы они вернулись к выполнению своих обязательств в рамках договоров о ракетах, соглашений, которые они также подписали.
Майкл Помпео
Госсекретарь США

Глава внешнеполитического ведомства США не пояснил, какие именно договоры он имеет в виду.

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Помпео добавил, что США следует «поддерживать диалог» с Россией. Он напомнил, что именно таким принципом руководствовался, когда был директором ЦРУ. «Если мы сможем поддерживать с ними диалог, и из-за этого они изменят свое поведение таким образом, чтобы оно не подвергало риску американцев, то это чрезвычайно хорошо», — сказал госсекретарь США. Он констатировал, что рекомендовал Трампу и его помощникам действовать таким образом.

20 октября Трамп заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия якобы его нарушает. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. В то же время поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, «вероятно, нарушает» договор.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

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