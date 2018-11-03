Трамп: США открыты для заключения нового всеобъемлющего соглашения с Ираном

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Соединенные Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое не только никогда не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие, но и будет касаться всех «злонамеренных действий» этой страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента США Дональда Трампа, приуроченного к запланированному на понедельник введению новой волны санкций против Исламской Республики.

«Соединенные Штаты остаются открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда закроет ему путь к ядерному оружию, будет отвечать всему спектру их злонамеренной деятельности и которого достоин иранский народ», — говорится в документе. Президент также подчеркнул, что до тех пор, пока такой договор заключен не будет, «исторические санкции останутся в силе». Президент также подчеркнул, что до тех пор, пока такой договор заключен не будет, «исторические санкции останутся в силе».

Мы призываем режим оставить свои ядерные амбиции, изменить свое деструктивное поведение, начать уважать права своего народа, а также вернуться к честным переговорам. Мы рассчитываем на поддержку наших союзников в этом стремлении. Дональд Трамп президент США

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Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступят в силу 5 ноября.