Трамп: США открыты для заключения нового всеобъемлющего соглашения с Ираном
ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/ — По словам президента США, соглашение должно касаться всех «злонамеренных действий» Тегерана.
ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/ — По словам президента США, соглашение должно касаться всех «злонамеренных действий» Тегерана.
Соединенные Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое не только никогда не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие, но и будет касаться всех «злонамеренных действий» этой страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента США Дональда Трампа, приуроченного к запланированному на понедельник введению новой волны санкций против Исламской Республики.
«Соединенные Штаты остаются открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда закроет ему путь к ядерному оружию, будет отвечать всему спектру их злонамеренной деятельности и которого достоин иранский народ», — говорится в документе. Президент также подчеркнул, что до тех пор, пока такой договор заключен не будет, «исторические санкции останутся в силе». Президент также подчеркнул, что до тех пор, пока такой договор заключен не будет, «исторические санкции останутся в силе».
Мы призываем режим оставить свои ядерные амбиции, изменить свое деструктивное поведение, начать уважать права своего народа, а также вернуться к честным переговорам. Мы рассчитываем на поддержку наших союзников в этом стремлении.
Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.
Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступят в силу 5 ноября.