В Евросоюзе назвали необоснованными санкции России против Украины

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В заявлении отмечается, что следует избегать всех шагов, которые будут в дальнейшем обострять ситуацию и «препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины».

Санкции России

Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление правительства о мерах по реализации соответствующего указа Владимира Путина.

Документ, в частности, предусматривает блокирование безналичных денег, ценных бумаг, а также имущества физических и юридических лиц в России и запрещение на вывод капитала.

Ограничения Москвы затронули 322 физических и 68 юридических лиц.

Такое решение Москва приняла в ответ на недружественные действия Киева. В частности, в мае Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, расширившего санкции против российских юридических и физических лиц, а также продлило действие мер, которые ввели в предыдущие годы.