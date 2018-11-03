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05:44 (мск), источник: РИА Новости

В Евросоюзе назвали необоснованными санкции России против Украины

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Решение правительства России ввести ограничительные меры в отношении украинских граждан и компаний является необоснованным, заявило представительство ЕС в Киеве.

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Источник: Reuters

В заявлении отмечается, что следует избегать всех шагов, которые будут в дальнейшем обострять ситуацию и «препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины».

Санкции России

Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление правительства о мерах по реализации соответствующего указа Владимира Путина.

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Документ, в частности, предусматривает блокирование безналичных денег, ценных бумаг, а также имущества физических и юридических лиц в России и запрещение на вывод капитала.

Ограничения Москвы затронули 322 физических и 68 юридических лиц.

Такое решение Москва приняла в ответ на недружественные действия Киева. В частности, в мае Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, расширившего санкции против российских юридических и физических лиц, а также продлило действие мер, которые ввели в предыдущие годы.

Москва, отвергая обвинения Киева и западных стран во вмешательстве в дела Украины, не раз заявляла, что стороной внутриукраинского конфликта не выступает и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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