В МИД Кубы заявили, что новые санкции США не заставят Гавану отказаться от своих интересов

Новые ограничительные меры против Кубы, анонсированные помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, не заставят страну отказаться от своей позиции на международной арене, но могут навредить простым людям. Об этом в пятницу журналистам заявил директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

«Меры, заявленные США, не помешают нам продолжить строительство процветающего, социалистического и демократического общества в соответствии с волей кубинского народа. Они не изменят обязательства солидарности нашей страны перед другими народами мира, но будут наносить вред народу Кубы, кубинцам, проживающим за рубежом, и тем, кто хочет конструктивных отношений между двумя странами, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Куба будет продолжать защищать суверенное право выбирать свою собственную политическую систему и будущее. А с США мы будем придерживаться той же позиции диалога, что и с остальным миром.

Представитель МИД допустил, что подобная риторика и агрессивные действия США также имеют отношение к политическим процессам перед выборами в Конгресс и нацелены на получение дивидендов Республиканской партией.

В четверг Болтон заявил, что в течение нескольких дней планируется расширение санкционных мер в отношении Кубы.

США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.