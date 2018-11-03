КПРФ отказалась выдвигать кандидата в губернаторы Приморья

Источник: РИА "Новости"

«Партия приняла такое решение — не выдвигать кандидата на выборы губернатора в декабре», — сказал собеседник агентства.

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Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Сейчас документы в избирательную комиссию региона подали уже 14 человек, пять из них — самовыдвиженцы, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко. Остальные — представители партий, таких как ЛДПР, «Союз горожан», «За женщин России», Партия роста, «Патриоты России», Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, «Зеленые» и «Партии социальных реформ».

В сентябре в первом туре выборов главы региона участвовал занимавший тогда пост врио губернатора Андрей Тарасенко (выдвинутый от «Единой России»), от ЛДПР шел депутат Госдумы Андрей Андрейченко, от КПРФ, «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров — депутаты Заксобрания края Андрей Ищенко, Алексей Козицкий и Юлия Толмачева соответственно.