КПРФ отказалась выдвигать кандидата в губернаторы Приморья

«Партия приняла такое решение — не выдвигать кандидата на выборы губернатора в декабре», — сказал собеседник агентства.
Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Сейчас документы в избирательную комиссию региона подали уже 14 человек, пять из них — самовыдвиженцы, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко. Остальные — представители партий, таких как ЛДПР, «Союз горожан», «За женщин России», Партия роста, «Патриоты России», Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, «Зеленые» и «Партии социальных реформ».
В сентябре в первом туре выборов главы региона участвовал занимавший тогда пост врио губернатора Андрей Тарасенко (выдвинутый от «Единой России»), от ЛДПР шел депутат Госдумы Андрей Андрейченко, от КПРФ, «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров — депутаты Заксобрания края Андрей Ищенко, Алексей Козицкий и Юлия Толмачева соответственно.
По итогам второго тура победу одержал Тарасенко, набрав 49,55% голосов избирателей, его соперник Ищенко получил 48,06%. В ходе выборов оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона: штаб Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. Краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов губернатора недействительными.