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11:30 (мск), источник: Ведомости

Коммунисты отказались от участия в выборах губернатора Приморья

Приморское отделение КПРФ не выдвинуло Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморья. Таким образом, врио губернатора Олег Кожемяко остался на выборах без своего главного соперника.

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«В субботу на конференции принято решение не участвовать в предстоящих выборах губернатора. Из 56 делегатов 42 поддержали это решение, 11 были против, трое воздержались», — сообщил агентству «Интерфакс» первый секретарь Приморского краевого комитета КПРФ Анатолий Долгачев. Ищенко заявил, что его невыдвижение связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов, сообщают «РИА Новости».

Долгачев заявил агентству, что «если кандидат от КПРФ участвует, ему не дадут пройти муниципальный фильтр».

Партийная конференция должна была пройти еще на прошлых выходных, однако она была перенесена на неделю — коммунисты заявили, что им отказали в предоставлении зала. Двое собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорили, что коммунисты до последнего «торговались» по поводу выдвижения Ищенко — именно из-за этого его выдвижение было перенесено на неделю.

Также собеседники «Ведомостей», близкие к Ищенко и администрации президента, ранее рассказывали, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову предложили рассмотреть возможность назначения Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора.

Однако, собеседник близкий к Ищенко, говорил, что пост сенатора они уже упустили, поскольку лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о необходимости выдвинуть сенатором Светлану Горячеву — иначе она пошла бы кандидатом на пост губернатора, предупреждал лидер эсеров. По словам собеседников «Ведомостей», торг велся и по другим вопросам. Сам Ищенко говорил, что ему блокируют прохождение муниципального фильтра, на первых выборах проблем с муниципальным фильтром у Ищенко не было, за него поставили подписи около 30 единороссов.

Приморский избирком на прошлой неделе начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится неделю. Сейчас о своем выдвижении заявили 14 кандидатов, из них пять самовыдвиженцев и девять от политических партий. Возможность идти в Приморье выдвиженцем появилась только перед новыми выборами — заксобрание приняло соответствующий закон, внесенный врио губернатора Олегом Кожемяко.

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Выборы губернатора Приморья пройдут без КПРФ

Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что это было необходимо, чтобы Кожемяко мог пойти самовыдвиженцем и не ассоциироваться с «Единой Россией». Среди кандидатов сам Кожемяко, Олег Митволь от партии «Зеленые» и глава приморского отделения «Деловой России» Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста. От ЛДПР документы подал депутат Госдумы Андрей Андрейченко. О своем выдвижении заявили депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

По словам политолога Андрея Колядина, коммунисты решили не рисковать, чтобы позже иметь возможность говорить о потенциальной победе: «По последней социологии динамика в отношении Кожемяко положительная. Кроме того коммунистам нужно было заниматься муниципальным фильтром. Видимо, взвесив возможности, они решили договариваться, а не идти на рожон». Однако выборы от неучастия в них Ищенко легче не стали, говорит Колядин: «Есть депутат Госдумы Андрейченко, который уже начал активную кампанию. Вопрос пройдут ли муниципальный фильтр и будут ли зарегистрированы Сурайкин, Митволь и другие кандидаты».

На выборах 9 сентября врио губернатора Андрей Тарасенко не смог победить коммуниста Андрея Ищенко, а итоги второго тура 16 сентября были отменены из-за нарушений. На протяжении всего подсчета голосов лидировал коммунист, однако при подсчете последнего процента протоколов УИК вперед неожиданно вырвался Тарасенко. Приморский избирком принял решение об отмене итогов голосования по рекомендации ЦИК. В конце сентября на пост врио губернатора края стал губернатор Сахалина и выходец из Приморья Олег Кожемяко. После назначения Кожемяко в регион приехало множество политтехнологов, близких к Кремлю, а также сотрудники администрации президента.

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