Коммунисты отказались от участия в выборах губернатора Приморья
Приморское отделение КПРФ не выдвинуло Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморья. Таким образом, врио губернатора Олег Кожемяко остался на выборах без своего главного соперника.
Приморское отделение КПРФ не выдвинуло Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморья. Таким образом, врио губернатора Олег Кожемяко остался на выборах без своего главного соперника.
«В субботу на конференции принято решение не участвовать в предстоящих выборах губернатора. Из 56 делегатов 42 поддержали это решение, 11 были против, трое воздержались», — сообщил агентству «Интерфакс» первый секретарь Приморского краевого комитета КПРФ Анатолий Долгачев. Ищенко заявил, что его невыдвижение связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов, сообщают «РИА Новости».
Партийная конференция должна была пройти еще на прошлых выходных, однако она была перенесена на неделю — коммунисты заявили, что им отказали в предоставлении зала. Двое собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорили, что коммунисты до последнего «торговались» по поводу выдвижения Ищенко — именно
Однако, собеседник близкий к Ищенко, говорил, что пост сенатора они уже упустили, поскольку лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о необходимости выдвинуть сенатором Светлану Горячеву — иначе она пошла бы кандидатом на пост губернатора, предупреждал лидер эсеров. По словам собеседников «Ведомостей», торг велся и по другим вопросам. Сам Ищенко говорил, что ему блокируют прохождение муниципального фильтра, на первых выборах проблем с муниципальным фильтром у Ищенко не было, за него поставили подписи около 30 единороссов.
Приморский избирком на прошлой неделе начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится неделю. Сейчас о своем выдвижении заявили 14 кандидатов, из них пять самовыдвиженцев и девять от политических партий. Возможность идти в Приморье выдвиженцем появилась только перед новыми выборами — заксобрание приняло соответствующий закон, внесенный врио губернатора Олегом Кожемяко.
Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что это было необходимо, чтобы Кожемяко мог пойти самовыдвиженцем и не ассоциироваться с «Единой Россией». Среди кандидатов сам Кожемяко, Олег Митволь от партии «Зеленые» и глава приморского отделения «Деловой России» Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста. От ЛДПР документы подал депутат Госдумы Андрей Андрейченко. О своем выдвижении заявили депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.
По словам политолога Андрея Колядина, коммунисты решили не рисковать, чтобы позже иметь возможность говорить о потенциальной победе: «По последней социологии динамика в отношении Кожемяко положительная. Кроме того коммунистам нужно было заниматься муниципальным фильтром. Видимо, взвесив возможности, они решили договариваться, а не идти на рожон». Однако выборы от неучастия в них Ищенко легче не стали, говорит Колядин: «Есть депутат Госдумы Андрейченко, который уже начал активную кампанию. Вопрос пройдут ли муниципальный фильтр и будут ли зарегистрированы Сурайкин, Митволь и другие кандидаты».
На выборах 9 сентября врио губернатора Андрей Тарасенко не смог победить коммуниста Андрея Ищенко, а итоги второго тура 16 сентября были отменены