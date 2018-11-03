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12:38 (мск), источник: ТАСС

Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви

СТАМБУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании отдельной украинской церкви. Церемония подписания прошла в субботу в резиденции патриарха в Стамбуле.

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Источник: Reuters

«Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом», — заявил Порошенко после подписания. «Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — добавил он. По словам президента Украины, «завершается процесс, созданы все условия для подготовки к Вселенскому собору, чтобы томос был предоставлен в соответствии с канонами автокефальной церкви».

Варфоломей вновь заявил, что право предоставить автокефалию входит в его полномочия, а также выразил мнение, что подобные действия «помогут преодолеть раскол, который существует на Украине уже 30 лет». «Также благодарю за прошедшие визиты во Вселенский патриархат, за прекрасный храм Святого Андрея, который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство Матери-церкви в столице Украины», — обратился он к Порошенко.

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Константинопольский патриархат на заседании синода 9—11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.

Верховная рада 18 октября поддержала инициативу Порошенко и передала в постоянное пользование Константинопольскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве.

О полной поддержке канонической Украинской православной церкви уже заявили священнослужители Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской и Кировоградской епархий.

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