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15:28 (мск), источник: Интерфакс

РПЦ прокомментировала подписанное Порошенко с Варфоломеем соглашение

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем, не означает создания «единой поместной церкви», отмечают в Московском патриархате.

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Источник: РИА "Новости"

«Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь нечего комментировать», — написал в субботу в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, «все эти “конкордаты” украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине».

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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Как сообщил по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы «процесс предоставления томоса (об автокефалии — ИФ) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви».

17 апреля этого года президент Украины сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) о создании «единой поместной церкви» республики. Эта идея вызвала протест Московского патриархата и его самоуправляемой части — канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине.

В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

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