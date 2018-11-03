Запрещенные в России террористы приедут в Москву на переговоры

Заседание состоится 9 ноября в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Участие в нем примут заместители министров иностранных дел и спецпредставители ряда государств. Приглашения были направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.

«Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани принял решение направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе», — говорится в сообщении.