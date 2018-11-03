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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Коммунистам запретили праздновать годовщину революции возле крейсера «Аврора»

Власти Санкт-Петербурга не согласовали проведение митинга в честь 101-й годовщины Октябрьской революции возле крейсера «Аврора» на Петроградской набережной Невы. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Источник: РИА "Новости"

В городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили, что провести митинг у «Авроры» мешают ремонтные работы, а также «напряженный пешеходный и автомобильный трафик».

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Коммунистам предложили пять альтернативных площадок: Удельный, Полюстровский или Южно-Приморский парк, Сад 30-летия Октября и актовый зал в здании Смольного института, где заседает городское правительство.

«Проведение несогласованных публичных мероприятий, затрагивающих права и свободы других лиц, будет являться нарушением действующего законодательства», — подчеркнули в комитете.

В городском отделении КПРФ заявили, что власти впервые с 1991 года отказали им в проведении митинга у «Авроры». Традиционно коммунисты проводят шествие от Финского переулка до Петроградской набережной с митингом возле крейсера.

Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко направил телеграмму врио губернатора Петербурга Александру Беглову, говорится на странице горкома во «ВКонтакте». Бортко пишет, что власти «предложили провести митинг на окраине города, в прямом смысле посреди леса, что выглядит как издевательство». Депутат призвал Беглова исправить «сложившуюся нетерпимую ситуацию», которая чревата «осложнением политической обстановки и в без того сложное время».

Считается, что холостой выстрел крейсера «Аврора» 25 октября 1917 года стал для большевиков сигналом к началу штурма Зимнего дворца.

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