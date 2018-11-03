Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
Ученые проверили, спасет ли еда от рака
Что показали результаты ДНК-экспертизы после инцидента в Уфе
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
МиГ-29 РФ разбился в Египте - подробности о пилоте
"Не проживу": депутаты жалуются на низкие пенсии
Ревность разрушила пару одних из самых известных звездных подруг
Блюдо, ускоряющее пищеварение и кровообращение
Российский флот не способен ударить по странам НАТО - адмирал
Горят, как спички: почему Т-90 лучший в мире - СМИ
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как россияне получают гражданство в других странах
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
11Лучшие фото звезд
19:04 (мск), источник: BFM.ru

Чиновников хотят обязать декларировать автомобили, находящиеся в их личном пользовании

Сейчас чиновники обязаны декларировать только те транспортные средства, которые являются их собственностью.

Наверх

Минтруд может внести в правительство России предложения, согласно которым чиновники должны будут декларировать не только автомобили, имеющиеся в их собственности, но и те, которые находятся в личном пользовании. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте Кремля докладе о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2017 год, передает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, лица, которые занимают должности, обязывающие их представлять надзорным органам сведения о доходах, расходах и имуществе, могут безвозмездно пользоваться автомобилями, самолетами и морскими судами, предоставленными им третьими лицами.

Читайте также
Церковь отчитала чиновников

Как отмечается в документе мониторинга, транспортные средства, находящиеся в пользовании чиновников, не отражаются в сведениях, представляемых в кадровые подразделения федерального государственного органа, в отличие от недвижимого имущества.

«В целях выявления возможного конфликта интересов предлагается в указе президента РФ “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера” предусмотреть представление лицами <…> сведений о своих доходах, расходах, недвижимом имуществе и транспортных средствах, находящихся в их пользовании», — говорится в документе. Данное предложение планируется рассмотреть в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы, утвержденного указом президента РФ.

В документе также отмечается, что, по данным ряда органов исполнительной власти, в правоприменительной практике присутствует неопределенность понятия «достаточная информация». Это связано с тем, что в законодательстве РФ не установлены критерии, которые могут использоваться для признания информации как таковой, а также не определены условия, по которым можно осуществлять указанный контроль.

Для обеспечения единообразия в действующей практике планируется поручить Минтруду внести в правительство РФ предложения о конкретизации в законодательстве понятия «достаточная информация». Это необходимо для осуществления проверок за расходами лиц, замещающих государственные должности.

На себя не похож: что случилось с Медведевым за время отсутствия
Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве
Запрещенные в России террористы приедут в Москву на переговоры
Более половины бастовавших на Камчатке горняков уволены
Церковь: чиновники сильно оторвались от жизни простых людей
Открылся первый подводный отель для миллионеров (фото)
Козак: госрегулирование цен на бензин мы уже проходили
NASA обнаружило тепловую аномалию в океане
Спорт
«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой Международная федерация футбола резко отреагировала на появившиеся данные Football Leaks о коррупции с участием ее действующего президента Джанни Инфантино
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Раскрыта тайна строительства пирамид
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Арбенина дня: как менялся образ лидера «Ночных снайперов» В преддверии концерта «Ночных снайперов» в «Олимпийском» 4 ноября мы решили проверить, как менялся образ бессменного лидера группы Дианы Арбениной.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь