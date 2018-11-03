Чиновников хотят обязать декларировать автомобили, находящиеся в их личном пользовании

Минтруд может внести в правительство России предложения, согласно которым чиновники должны будут декларировать не только автомобили, имеющиеся в их собственности, но и те, которые находятся в личном пользовании. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте Кремля докладе о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2017 год, передает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, лица, которые занимают должности, обязывающие их представлять надзорным органам сведения о доходах, расходах и имуществе, могут безвозмездно пользоваться автомобилями, самолетами и морскими судами, предоставленными им третьими лицами.

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Как отмечается в документе мониторинга, транспортные средства, находящиеся в пользовании чиновников, не отражаются в сведениях, представляемых в кадровые подразделения федерального государственного органа, в отличие от недвижимого имущества.

«В целях выявления возможного конфликта интересов предлагается в указе президента РФ “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера” предусмотреть представление лицами <…> сведений о своих доходах, расходах, недвижимом имуществе и транспортных средствах, находящихся в их пользовании», — говорится в документе. Данное предложение планируется рассмотреть в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы, утвержденного указом президента РФ.

В документе также отмечается, что, по данным ряда органов исполнительной власти, в правоприменительной практике присутствует неопределенность понятия «достаточная информация». Это связано с тем, что в законодательстве РФ не установлены критерии, которые могут использоваться для признания информации как таковой, а также не определены условия, по которым можно осуществлять указанный контроль.