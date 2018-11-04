Порошенко предложил Эрдогану разместить турецких миротворцев в Донбассе

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Петр Порошенко провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. В частности, президент Украины предложил коллеге разместить отряды турецких миротворцев в Донбассе согласно мандату ООН.

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Президент Турции, в свою очередь, заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины и будет охранять права и интересы крымских татар. Эрдоган также высказался за дипломатический путь решения конфликта на востоке Украины.

Однако вопрос о миротворцах нет смысла воспринимать всерьез, полагает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов:

«Россия ведь не против того, чтобы под мандатом ООН или ОБСЕ организовать миротворческую миссию. Другое дело, что миссия должна обеспечивать разделение конфликтующих сторон и состоять из сил тех стран, с которыми согласны обе конфликтующие стороны».

Чтобы организовать под эгидой ООН миротворческую миссию, нужно решение Совета Безопасности ООН. Совбез ООН подобных решений, естественно, не примет, это понимают все, Россия просто заблокирует подобное решение, и это ничем не закончится.

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Украинский президент прибыл в Стамбул с двухдневным визитом. Порошенко назвал Турцию одним из ключевых партнеров Украины на внешней арене. Так, лидеры двух стран договорились до конца года подписать соглашения о зоне свободной торговли.

Тем не менее, говоря об отношениях России и Турции, перетянуть Анкару на свою сторону Порошенко не удастся, считает первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук:

«Порошенко прекрасно понимает особую роль Турции в контексте российско-украинских проблем. Поэтому Киев пытается максимально обхаживать Турцию. При этом у самой Турции с учетом стесненных обстоятельств Украины возникает возможность помыкать напрямую этой страной, но пока Эрдоган не пользуется этой возможностью.

Порошенко слишком рано просит Эрдогана разместить турецких миротворцев на Донбассе, так как вопрос о миротворцах в этой проблемной зоне пока что не имеет конкретики и обсуждается в чисто теоретическом ключе. Поэтому Турция на такое украинское предложение может ответить только добрыми, ласковыми и общими словами.

Порошенко в целом пытается перетянуть Эрдогана на свою сторону, но и это у него вряд ли получится: у Анкары с Москвой свои отношения, связанные с сирийской проблемой и многими другими вопросами, поэтому веса Киева для того, чтобы изменить отношения в рамках российско-турецкой пары, пока что явно не хватает".

По итогам совместной пресс-конференции с Петром Порошенко турецкий президент заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Париже 10—11 ноября .