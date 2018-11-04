Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы после инцидента в Уфе
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
47-летний Павел Буре станет отцом в третий раз
Советский фильм 1979 года признали одним из лучших за рубежом
Раскрыта тайна строительства пирамид
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой»
13-летний сын Валерия Золотухина впервые снялся в кино
Депутаты жалуются, что им не хватает пенсии 90 тыс рублей - СМИ
Маркл надела полупрозрачную юбку и показала тело
«Дела уж совсем плохи»: реакция на Украине на санкции России
Реакция Порошенко на санкции России к Украине
Российский флот не способен ударить по странам НАТО - адмирал
Горят, как спички: почему Т-90 лучший в мире - СМИ
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как россияне получают гражданство в других странах
Фоторепортажи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
03:31 (мск), источник: РИА Новости

Генерал НАТО рассказал, что будет в случае войны с Россией

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В случае столкновения с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента, считает глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые», — цитирует Брукса журнал Defense News.

Сегодня члены НАТО столкнулись с недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт, отмечается в статье. По словам представителей альянса, в этом направлении еще предстоит сделать очень много работы.

Во-первых, необходимо решить вопросы логистики: «найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути».

Читайте также
«Черная ночь»: Британия создает конкурента «Арматы»

Во-вторых, странам — участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства.

Как отметил начальник военного штаба Евросоюза Эс Пулккинен, юридические вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран — участниц организации.

В НАТО неоднократно обращали внимание на проблемы логистического характера, существующие в альянсе. Так, по словам капитана ВМС США Джерри Хендрикса, транспортировка вооружений превращается в «растущую стратегическую проблему» для Вашингтона.

«У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба», — заявил военный.

Читайте также:

 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
Навигационный спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту
Запрещенные в России террористы приедут в Москву на переговоры
Названа победительница конкурса «Мисс Земля»
УПЦ заявила об ограничениях при выборах главы автокефалии
Открылся первый подводный отель для миллионеров (фото)
Власти отказались контролировать цены на бензин
Спорт
Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражений Ляказетт — топ, «Ливерпуль» не впечатлил
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты (фото)
Горячие темы на «Детях»
Её Королевское Величество Королева Елизавета II 548
Называем мальчика...И как уговорить папу 251
Наследство с обратной стороны 199
Мужчина с телегой 141
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь