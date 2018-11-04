Генерал НАТО рассказал, что будет в случае войны с Россией

Источник: РИА Новости

«Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые», — цитирует Брукса журнал Defense News.

Сегодня члены НАТО столкнулись с недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт, отмечается в статье. По словам представителей альянса, в этом направлении еще предстоит сделать очень много работы.

Во-первых, необходимо решить вопросы логистики: «найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути».

Во-вторых, странам — участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства.

Как отметил начальник военного штаба Евросоюза Эс Пулккинен, юридические вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран — участниц организации.

В НАТО неоднократно обращали внимание на проблемы логистического характера, существующие в альянсе. Так, по словам капитана ВМС США Джерри Хендрикса, транспортировка вооружений превращается в «растущую стратегическую проблему» для Вашингтона.

«У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба», — заявил военный.