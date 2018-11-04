ФРГ предложила создать новый режим контроля за вооружениями

Источник: РИА Новости

По словам Мааса, отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ликвидирует одно из самых больших достижений в области разоружения. Поэтому, в отличие от США, Германия вместе с европейскими союзниками будет выступать за его сохранение, подчеркнул министр.

Нам необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и разоружением, если мы хотим сохранить мир в Европе. Хайко Маас Министр иностранных дел Германии

Он перечислил четыре пункта, на которых, по его мнению, должна основываться международная безопасность. Среди них — возвращение к практике обмена данными между США, Европой и Россией, преобладание общих интересов над «взаимным недоверием», всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

Читайте также Генерал НАТО рассказал, что будет в случае войны с Россией

При этом Маас указал на необходимость учета новых технологий в развитии оружия, поскольку то, что раньше казалось научной фантастикой, в скором времени, по его словам, может стать для мира «смертельной реальностью».

«Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений», — заключил министр.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. В октябре нынешнего года американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сохранении ДРСМД и сожалеет о решении Вашингтона выйти из договора.