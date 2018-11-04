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09:59 (мск), источник: Интерфакс

Германия предложила создание нового режима контроля вооружений

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — Власти ФРГ предложили пересмотреть режим контроля за вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе, сообщил в интервью журналу Spiegel глава МИД Германии Хайко Маас.

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Маас предложил организовать обмен данными между американцами, европейцами и русскими, а также создать всеобъемлющий и прозрачный мониторинг данных о ракетах.

«Общие интересы должны превалировать над взаимным недоверием», — сказал министр, отметив, что один лишь ДРСМД не может гарантировать безопасность.

20 октября Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. «Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», — сказал он. В то же время, он подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

В Кремле в ответ заявили, что ответ на выход США из договора будет «быстрым и эффективным».

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