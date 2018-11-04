Германия предложила создание нового режима контроля вооружений

Маас предложил организовать обмен данными между американцами, европейцами и русскими, а также создать всеобъемлющий и прозрачный мониторинг данных о ракетах.

«Общие интересы должны превалировать над взаимным недоверием», — сказал министр, отметив, что один лишь ДРСМД не может гарантировать безопасность.

20 октября Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. «Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», — сказал он. В то же время, он подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.