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14:22 (мск), источник: Ведомости

«Нафтогаз» начал работу над «планом Б» из-за «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» Украины начал работать над «планом Б» в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

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Источник: Reuters

Этот план, по его словам, предусматривает взыскание с России убытков за простой украинской газотранспортной системы. Киев оценил ущерб в $12 млрд, соответствующий иск в международный арбитраж уже подан, рассказал Витренко.

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По его мнению, есть «очень большие шансы», что «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на усилия Украины, которая выступает против газопровода. «Правительство Германии поддерживает этот проект, многие европейские компании, к сожалению, благодаря прямой коррупции, поддерживают этот проект», — заявил Витренко.

После запуска этого газопровода транзит газа через территорию Украины может быть прекращен, продолжил Витренко. Он добавил, что не знает ни о каких обещаниях канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит российского газа через Украину. «Что значит обещание? У нас нет никакого подписанного контракта», — сказал топ-менеджер.

Пока приоритетным для «Нафтогаза» остается «план А», который предполагает сохранение транзита российского газа через Украину, но компания уже начала работать над «планом Б», пояснил Витренко.
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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Президент России Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель в августе на встрече в Германии обсуждали роль Украины после ввода «Северного потока — 2». По мнению Меркель, после запуска газопровода Украина должна сохранить свою роль страны — транзитера газа. В ответ Путин заявил, что строительство «Северного потока —2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзита газа через Украину. Однако, по его словам, транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения.

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