Мэр Уфы запретил чиновникам использовать слова «около» и «ориентировочно»

«На кого ориентируемся, что это? Слово “ориентировочно” мне непонятно. Слова “около”, “вокруг” давайте уберем вообще», — приводит издание слова Мустафина.

Чиновник также призвал подопечных выражаться конкретнее в общении с подрядчиками и ставить им четкие сроки сдачи объекта.