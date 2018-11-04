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14:14 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Уфы запретил чиновникам использовать слова «около» и «ориентировочно»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от подчиненных отказаться от использования в речи неопределенных формулировок, сообщает портал Ufa Time.

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Недовольство нового градоначальника вызвали слова «около», «вокруг» и «ориентировочно».

«На кого ориентируемся, что это? Слово “ориентировочно” мне непонятно. Слова “около”, “вокруг” давайте уберем вообще», — приводит издание слова Мустафина.

Чиновник также призвал подопечных выражаться конкретнее в общении с подрядчиками и ставить им четкие сроки сдачи объекта.

Ульфат Мустафин возглавляет уфимскую администрацию с 29 октября.

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