Бурятия и Забайкальский край перешли в Дальневосточный федеральный округ

В Сибирском федеральном округе остались десять регионов — республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В Дальневосточный федеральный округ помимо Бурятии и Забайкалья входят девять регионов — Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.