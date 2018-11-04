Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы после инцидента в Уфе
Полностью сгоревший «Майбах» использовали для презентации колёс
47-летний Павел Буре станет отцом в третий раз
Жена Кержакова стала телеведущей и взяла интервью у Собчак
Раскрыта тайна строительства пирамид
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Биодобавки уничтожили мужчине печень
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга
Русский оторвался в хоккейной столице мира. День Василевского
Советский фильм 1979 года признали одним из лучших за рубежом
Кардашьян пришли в нижнем белье на праздник (фото)
Украинцы рассказали, что испытывают рядом с Крымом
Флот РФ не способен ударить по НАТО - адмирал
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как россияне получают гражданство в других странах
Фоторепортажи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
17:00 (мск), источник: Ведомости

Бурятия и Забайкальский край перешли в Дальневосточный федеральный округ

Президент Владимир Путин подписал указ о переводе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Наверх

В Сибирском федеральном округе остались десять регионов — республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В Дальневосточный федеральный округ помимо Бурятии и Забайкалья входят девять регионов — Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Правительству поручено в течение трех месяцев привести свои акты в соответствие с этими изменениями. Указ вступил в силу со дня подписания, то есть с 3 ноября.

 Коммунисты отказались от участия в выборах губернатора Приморья
«Нафтогаз» начал работу над «планом Б» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаз» начал работу над «планом Б» по «Северному потоку — 2»
Скончалась украинская чиновница, облитая кислотой
Житель Казахстана вернулся домой после своих похорон
В Красноярске аварийно сел самолет из-за трещины в стекле
Генерал НАТО рассказал, что будет в случае войны с Россией
Президент UFC: Хабиб сможет получить 50 миллионов за реванш
Названы замедляющие старение продукты
Спорт
Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга Карасев поставил пенальти на Маке и удалил Паредеса перед ЦСКА
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Россиянка рассказала о жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Как выглядят подземные бункеры по всему миру (фото)
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь