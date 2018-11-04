Хуг не считает Россию агрессором

Источник: РИА Новости

«Нет. Но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства», — сказал Хуг в интервью украинскому телеканалу «1+1» в воскресенье вечером, отвечая на вопрос, считает ли он РФ агрессором.

По его словам, ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать «только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других».

Хуг также заявил, что СММ ОБСЕ фиксировала факты присутствия российских военных в Донбассе. «Мы разговаривали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности, к 16-й воздушно-десантной бригаде… Мы встречались с ними в неподконтрольных правительству районах», — сказал дипломат.