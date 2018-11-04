Хуг не считает Россию агрессором
КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, покинувший этот пост с ноября, заявил, что он не считает Россию
КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, покинувший этот пост с ноября, заявил, что он не считает Россию
«Нет. Но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства», — сказал Хуг в интервью украинскому телеканалу «1+1» в воскресенье вечером, отвечая на вопрос, считает ли он РФ агрессором.
По его словам, ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать «только тогда, когда
Хуг также заявил, что СММ ОБСЕ фиксировала факты присутствия российских военных в Донбассе. «Мы разговаривали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности, к 16-й
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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