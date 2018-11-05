Власти штата Джорджия подозревают демократов в хакерской атаке

Как уточняет телеканал, в причастности к хакерской атаке на систему регистрации избирателей власти штата подозревают региональное отделение Демократической партии США.

«Хотя мы не можем комментировать специфику проводимого расследования, я могу подтвердить, что Демократическая партия Джорджии находится под следствием из-за возможных кибератак», — приводит телеканал слова представителя штата Канди Броса.

При этом Демократическая партия категорически отрицает данные обвинения и считает, что офис госсекретаря штата превышает свои полномочия.