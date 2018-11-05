Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность

Источник: AP 2018

Албанские власти Косово в одностороннем порядке при поддержке ведущих западных стран провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор косовский суверенитет признали более 100 стран-членов ООН. В минувшие дни МИД Сербии сообщил про официальные подтверждения от девяти стран об отзыве своих признаний Косово.

«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях — это нормально», — сказал Дачич белградской газете «Вечерне новости».

Точное количество стран, признавших самопровозглашенную республику Косово, неизвестно, поскольку данные в официальных источниках разнятся, а лидеры отдельных государств в разное время делали противоречивые заявления. По оценке газеты «Вечерне новости», на данный момент по итогам последних дипломатических акций Белграда количество признаний Косово снизилось до 102 государств.