Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность

Албанские власти Косово в одностороннем порядке при поддержке ведущих западных стран провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор косовский суверенитет признали более 100 стран-членов ООН. В минувшие дни МИД Сербии сообщил про официальные подтверждения от девяти стран об отзыве своих признаний Косово.
«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях — это нормально», — сказал Дачич белградской газете «Вечерне новости».
Точное количество стран, признавших самопровозглашенную республику Косово, неизвестно, поскольку данные в официальных источниках разнятся, а лидеры отдельных государств в разное время делали противоречивые заявления. По оценке газеты «Вечерне новости», на данный момент по итогам последних дипломатических акций Белграда количество признаний Косово снизилось до 102 государств.
МИД Сербии сообщил, что из ранее поддержавших косовский суверенитет девять стран отозвали свои признания. Это Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото и Гренада.