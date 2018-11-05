США возобновили действие санкций против Ирана

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

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Президент США Дональд Трамп, который ранее назвал соглашение по иранскому атому от 2015 года «плохим» и заявил о выходе из сделки, недавно сказал: «Санкции против Ирана очень жесткие. Они являются самыми мощными их тех, которые когда-либо применялись. Посмотрим, что случится с Ираном, но, должен сказать, что он ведет себя не очень правильно».

Госсекретарь США Майк Помпео накануне в интервью телеканалу Fox News заявил: «Мы старательно работаем над тем, чтобы быть уверенными в том, что поддерживаем иранский народ, а наша деятельность направлена на то, чтобы убедиться в том, что злонамеренное поведение Исламской Республики Иран изменилось».

Ранее он заявлял, что США добьются вывода иранского нефтяного экспорта, являющегося важнейшей составной частью доходов государства, до нулевой отметки.

США обвиняют Иран в поддержке терроризма, дестабилизации ситуации в Ближнем Востоке, поставках орудия йеменским повстанцам, разработке баллистических ракет.

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Против выхода США из соглашения с Ираном и возобновления санкций выступили страны ЕС, в том числе Великобритания, Франция и Германия — подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Они заявили о том, что будут отказывать поддержку европейским компаниям, которые, вопреки угрозам США, продолжат деловые связи с Ираном.

Вместе с тем, вашингтонская администрация сообщила, что исключение будет сделано для компаний восьми стран, импортирующих иранскую нефть, не называя их. Наблюдатели полагают, что ним относятся важные для США в стратегическом плане партнеры, в том числе Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Китай и Турция.