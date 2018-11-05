США возобновили действие санкций против Ирана
Ограничительные меры направлены, в первую очередь, на нефтяную отрасль и банковскую структуру страны.
Ограничительные меры направлены, в первую очередь, на нефтяную отрасль и банковскую структуру страны.
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.
Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
Президент США Дональд Трамп, который ранее назвал соглашение по иранскому атому от 2015 года «плохим» и заявил о выходе из сделки, недавно сказал: «Санкции против Ирана очень жесткие. Они являются самыми мощными их тех, которые
Госсекретарь США Майк Помпео накануне в интервью телеканалу Fox News заявил: «Мы старательно работаем над тем, чтобы быть уверенными в том, что поддерживаем иранский народ, а наша деятельность направлена на то, чтобы убедиться в том, что злонамеренное поведение Исламской Республики Иран изменилось».
Ранее он заявлял, что США добьются вывода иранского нефтяного экспорта, являющегося важнейшей составной частью доходов государства, до нулевой отметки.
Против выхода США из соглашения с Ираном и возобновления санкций выступили страны ЕС, в том числе Великобритания, Франция и Германия — подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Они заявили о том, что будут отказывать поддержку европейским компаниям, которые, вопреки угрозам США, продолжат деловые связи с Ираном.
Вместе с тем, вашингтонская администрация сообщила, что исключение будет сделано для компаний восьми стран, импортирующих иранскую нефть, не называя их. Наблюдатели полагают, что ним относятся важные для США в стратегическом плане партнеры, в том числе Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Китай и Турция.