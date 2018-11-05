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14:22 (мск), источник: Ведомости

Свердловский губернатор пообещал разобраться с заявлением подчиненной о детях

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным заявление руководителя областного департамента молодежной политики Ольга Глацких, завившей на встрече с молодежью, что государство не просило их родителей рожать детей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Куйвашев выразил сожаление по поводу этого высказывания и пообещал спокойно разобраться с этим заявлением, запросив полную запись выступления Глацких. Он подчеркнул, что не может согласиться с прозвучавшими словами. «Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — отметил руководитель региона.

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Губернатор области добавил, что поговорит на эту тему с чиновницей, чтобы понять, была ли это оговорка или продуманная позиция.

Ранее местные СМИ, в том числе «Комсомольская правда — Екатеринбург», опубликовали видеоролик, где Глацких сетует на позицию молодых людей, которые считают, что государство им «все должно». Она подчеркивает, что это не так. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — отмечает руководитель департамента молодежной политики области.

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