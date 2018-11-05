Свердловский губернатор пообещал разобраться с заявлением подчиненной о детях

Куйвашев выразил сожаление по поводу этого высказывания и пообещал спокойно разобраться с этим заявлением, запросив полную запись выступления Глацких. Он подчеркнул, что не может согласиться с прозвучавшими словами. «Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — отметил руководитель региона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MNXYv-p62zc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Губернатор области добавил, что поговорит на эту тему с чиновницей, чтобы понять, была ли это оговорка или продуманная позиция.

Ранее местные СМИ, в том числе «Комсомольская правда — Екатеринбург», опубликовали видеоролик, где Глацких сетует на позицию молодых людей, которые считают, что государство им «все должно». Она подчеркивает, что это не так. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — отмечает руководитель департамента молодежной политики области.