США назвали выведенные из-под иранских санкций страны

Источник: AP 2018

В список попали Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

До этого Вашингтон говорил о возможных исключениях для санкций в отношении Ирана, но не называл конкретные страны. Все выведенные из-под иранских санкций страны импортируют нефть из Ирана.

Послабления со стороны США позволят этим странам импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение шести месяцев, поясняет Financial Times. Две из них сократят импорт до нуля в течение нескольких недель.

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Ранее около 20 стран уже остановили импорт иранской нефти, лишив Тегеран более $2,5 млрд нефтяных доходов, пишет газета.

Помпео подчеркнул, что иранским властям в условиях санкций предстоит либо полностью изменить свое поведение на мировой арене и «действовать как нормальная страна», либо приготовиться к краху своей экономики. В то же время Помпео выразил надежду на то, что Тегеран согласится на «новую сделку» с США по атому и ряду других беспокоящих американскую сторону вопросов.

В понедельник, 5 ноября, вступили в силу санкции США против Ирана. В первую очередь они затрагивают экспорт иранской нефти. США ранее обещали довести экспорт иранской нефти до нуля, призывая другие страны отказаться от ее закупок. Всего минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна попытается прорвать введенные в отношении нее санкции, продолжая продавать свою нефть.

«Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти…, но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», — говорил он. Роухани подчеркивал, что Иран заставит США пожалеть об этом шаге.