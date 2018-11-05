Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Делегация из США прибыла в Донбасс и высказалась о происходящем
Дорожные знаки для тех, кто не понимает с первого раза (примеры)
Операции, которые лучше делать осенью
Брэд Питт, Хью Джекман и другие звезды на рауте в Калифорнии
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Акинфеев - о Кокорине и Мамаеве: честный ответ вратаря
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Бузова рассказала об истинных целях шоу «Замуж за Бузову»
Жена Кержакова стала телеведущей и взяла интервью у Собчак
«На пределе возможностей»: почему Загитову ждет сложный сезон
4 причины не верить в бой Мейвезера по правилам ММА
Воссоединившиеся Spice Girls едут в тур без одной из участниц
Брэд Питт, Хью Джекман и другие звезды на рауте в Калифорнии
Полностью сгоревший «Майбах» использовали для презентации колёс
Дорожные знаки для тех, кто сразу не понимает
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
22:54 (мск), источник: РИА Новости

Израильский министр заявил о готовности атаковать сирийские С-300

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям, заявил журналистам министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Министр назвал большой ошибкой факт размещения С-300 в Сирии. «Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать технику, которая попадает в их руки», — отметил он. «При неправильном использовании могут быть сбиты гражданские самолеты. Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности», — указал он.

«Радиус С-300 большой, покрывает всю территорию Израиля, так что сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет», — заявил Элькин.

По словам Элькина, как правило, Израиль на атаки на свою территорию или на самолеты реагирует в первую очередь «не международными демаршами, а практическими действиями, которые, несомненно, произойдут в таком случае».

Отвечая на уточняющий вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин заявил: «Против установок, с которых будет произведен обстрел израильской территории или израильских самолетов. Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов».

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района атаки и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в военном ведомстве, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после этого инцидента.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у российских вооруженных сил, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь «враждебным присутствием» там иранских сил.

Поставки С-300 Сирии: в Израиле поблагодарили Россию за урок
Во время загрузки произошла ошибка.
30 сентября© Ньюстюб
 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
США назвали выведенные из-под иранских санкций страны
Ученые рассказали, что помогает сбрасывать вес быстрее
Ученые назвали продукт, препятствующий набору веса
Молодожены из США погибли спустя два часа после свадьбы
Черчесов назвал список игроков на матчи с Германией и Швецией
В Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию
Спорт
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
9 «уродливых» автомобилей: история появления В борьбе за внимание автолюбителей некоторые производители переходят все границы. И, казалось бы, многообещающий концепт превращается в что-то непонятное, а порою весьма уродливое
Кино
15 пронзительных цитат великой Вивьен Ли: к 105-летию актрисы Не раз названная величайшей актрисой всех времен, единственная и неповторимая Скарлетт О'Хара — Вивьен Ли блистала как на экране, так и в жизни. Вспоминаем ее самые яркие высказывания — о жизни, карьере и красоте
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Сколько россияне переплачивают за жилье
Дети
Тодоренко повеселилась на девичнике накануне рождения ребенка Беременная ведущая устроила незабываемый праздник для себя и своих подруг (фото)
Леди
57-летняя Елена Малышева в «теткиной» кофточке: переодень звезду Мы решили сбросить с ее плеч десяток лет и переодеть телеведущую во что-то помоднее.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь