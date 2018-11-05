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21:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: SWIFT отключает несколько банков Ирана от доступа к своей системе

Банковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT приостановила доступ к своей системе нескольким иранским банкам. Никаких комментариев по поводу санкций США в отношении Ирана не приводится, сообщает Reuters со ссылкой на заявление общества.

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Источник: AP 2018

SWIFT называет приостановку «прискорбной». Кооперативное общество сделало этот шаг «в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы».

Ранее сегодня, 5 ноября, Минфин США ввел новые санкции против Ирана. Ограничительные меры введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов исламской республики. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок.

Господин Помпео уточнил, что США предоставили временные исключения из санкций лишь для восьми партнеров страны. Речь идет о Китае, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайване и Турции. Также он заявил, что новое соглашение с Ираном возможно.

Иран: санкции США — бесполезная попытка психологического давления
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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