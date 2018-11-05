Reuters: SWIFT отключает несколько банков Ирана от доступа к своей системе

Ранее сегодня, 5 ноября, Минфин США ввел новые санкции против Ирана. Ограничительные меры введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов исламской республики. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок.