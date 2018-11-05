Reuters: SWIFT отключает несколько банков Ирана от доступа к своей системе

SWIFT называет приостановку «прискорбной». Кооперативное общество сделало этот шаг «в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы».
Ранее сегодня, 5 ноября, Минфин США ввел новые санкции против Ирана. Ограничительные меры введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов исламской республики. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок.
Господин Помпео уточнил, что США предоставили временные исключения из санкций лишь для восьми партнеров страны. Речь идет о Китае, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайване и Турции. Также он заявил, что новое соглашение с Ираном возможно.