Крылатых ракет в России стало в 30 раз больше за последние шесть лет

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, количество высокоточных крылатых ракет возросло более чем в 30 раз, а носителей наземного, морского и воздушного базирования — более чем в 12 раз.

Рост был достигнут в результате того, что в вооруженные силы России начались поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и подводных и надводных кораблей с ракетными комплексами «Калибр».

Сергей Шойгу был назначен на пост министра обороны России 6 ноября 2012 года. Именно в это время начались мероприятия по развитию ВС, которые были направлены на повышение их боевого потенциала с учётом изменений военно-политической ситуации в мире и новых вызовов национальной безопасности России и её союзникам.

В августе 2018 года генеральный конструктор предприятия-разработчика конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин заявил, что в России начались работы по модернизации оперативно-тактических комплексов «Искандер».

5 марта Минобороны России опубликовало видеокадры боевого пуска ракеты ОТРК «Искандер-М».