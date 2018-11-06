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04:10 (мск), источник: РИА Новости

Американский генерал оценил уровень угрозы России для США

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Россия вряд ли будет представлять такую же угрозу для США, как Китай в 2025—2035 годах, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

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«Когда мы говорим о горизонте 2025−2035 годов — ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, — то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас. Там снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025—2035 годах, как Китай», — сказал он, выступая в университете Дьюка.

Трансляция выступления идет на сайте минобороны США.

По его словам, Китай располагает более значительными возможностями для поддержания текущего вектора наращивания своего потенциала.

«То, что они сделали с точки зрения наращивания своего военного потенциала за последние несколько лет, по моему мнению, они продолжат это… Думаю, следующие 20−30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться», — добавил Данфорд.

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