Американский генерал оценил уровень угрозы России для США

«Когда мы говорим о горизонте 2025−2035 годов — ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, — то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас. Там снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025—2035 годах, как Китай», — сказал он, выступая в университете Дьюка.
Трансляция выступления идет на сайте минобороны США.
По его словам, Китай располагает более значительными возможностями для поддержания текущего вектора наращивания своего потенциала.
«То, что они сделали с точки зрения наращивания своего военного потенциала за последние несколько лет, по моему мнению, они продолжат это… Думаю, следующие 20−30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться», — добавил Данфорд.