Американский генерал оценил уровень угрозы России для США

«Когда мы говорим о горизонте 2025−2035 годов — ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, — то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас. Там снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025—2035 годах, как Китай», — сказал он, выступая в университете Дьюка.