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05:35 (мск), источник: Ведомости

Спецслужбы США не обнаружили вмешательства в систему выборов в конгресс

Спецслужбы США не располагают данными о попытках взлома и вмешательства в системы голосования на промежуточных выборах в конгресс США 6 ноября, говорится в совместном заявлении руководителей ФБР, минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США.

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Источник: Reuters

«На данный момент у нас нет указаний на вмешательство в национальную инфраструктуру для голосования, которое могло бы воспрепятствовать голосованию, изменить число поданных голосов или нарушить подсчет голосов», — говорится в заявлении.

Однако спецслужбы США предупредили американцев, что иностранные агенты, «в особенности Россия», «продолжают попытки повлиять на настроения общества и предпочтения избирателей посредством действий, сеющих раздор».

«Американцы способны противодействовать подобным попыткам, поддерживая информированность, сообщая о подозрительной деятельности и проявляя бдительность при потреблении информации», — говорится в заявлении.

Промежуточные выборы в конгресс проходят в США 6 ноября. По прогнозам политологов, после переизбрания трети сенаторов и всех 435 членов палаты представителей республиканцы сохранят контроль над верхней палатой, но потеряют большинство в нижней.

В конце октября минюст США впервые официально обвинил гражданина России в попытке вмешаться в выборы 6 ноября. Заочное обвинение было предъявлено 44-летней Елене Хусяйновой, которую в США назвали главным бухгалтером проекта «Лахта», якобы являющегося прикрытием для «фабрики троллей», связанной с российским олигархом Евгением Пригожиным.

По версии американских властей, именно она распределяла $10 млн, выделенных в этом году в том числе на финансирование «информационной войны против США». Россия последовательно отвергает все обвинения во вмешательство в американские выборы.

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