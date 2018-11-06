Спецслужбы США не обнаружили вмешательства в систему выборов в конгресс

Источник: Reuters

«На данный момент у нас нет указаний на вмешательство в национальную инфраструктуру для голосования, которое могло бы воспрепятствовать голосованию, изменить число поданных голосов или нарушить подсчет голосов», — говорится в заявлении.

Однако спецслужбы США предупредили американцев, что иностранные агенты, «в особенности Россия», «продолжают попытки повлиять на настроения общества и предпочтения избирателей посредством действий, сеющих раздор».

«Американцы способны противодействовать подобным попыткам, поддерживая информированность, сообщая о подозрительной деятельности и проявляя бдительность при потреблении информации», — говорится в заявлении.

Промежуточные выборы в конгресс проходят в США 6 ноября. По прогнозам политологов, после переизбрания трети сенаторов и всех 435 членов палаты представителей республиканцы сохранят контроль над верхней палатой, но потеряют большинство в нижней.

В конце октября минюст США впервые официально обвинил гражданина России в попытке вмешаться в выборы 6 ноября. Заочное обвинение было предъявлено 44-летней Елене Хусяйновой, которую в США назвали главным бухгалтером проекта «Лахта», якобы являющегося прикрытием для «фабрики троллей», связанной с российским олигархом Евгением Пригожиным.