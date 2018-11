США, Китай и «особый аутсайдер» — Россия

В «Summary of the 2018 White House Summit on Artificial Intelligence for American Industry» заявлено, что администрация Дональда Трампа «уделяет приоритетное внимание финансированию фундаментальной исследовательской и вычислительной инфраструктуры ИИ, машинного обучения и автономных систем». А 31 июля Белый дом выпустил меморандум для глав департаментов и агентств №M-18−22 о бюджетных приоритетах R&D на 2019—2020 годы, в котором назвал ИИ первым среди трех высших национальных технологических приоритетов (2-й — квантовая информатика, а 3-й — суперкомпьютинг) и обязал Административно-бюджетное управление (OMB) совместно с Управлением науки и технологической политики (OSTP) обеспечить высший бюджетный приоритет этих направлений для всех федеральных агентств в 2019—2020 годах.