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09:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Полноформатная встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за просьбы Макрона

Информированный европейский дипломатический источник «Ъ» объяснил, почему сорвалась полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. По его словам, против проведения переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, не пожелавший, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

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Источник: Reuters

«Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита (советника по национальной безопасности президента США.— “Ъ”) Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не “затмили” подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль “Король-солнце” еще жив. Но, как говорится, “се ля ви”», — сказал собеседник «Ъ».

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Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.

Однако в понедельник Дональд Трамп заявил, что встречи в верхах, вероятно, не будет. «Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет», — приводит AP слова господина Трампа. «Мы встретимся на полях саммита G20 (в Аргентине.— “Ъ”) и, видимо, затем у нас еще будет достаточно встреч», — сказал президент США.

«В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Елена Черненко

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