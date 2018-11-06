Полноформатная встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за просьбы Макрона

«Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита (советника по национальной безопасности президента США.— “Ъ”) Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не “затмили” подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль “Король-солнце” еще жив. Но, как говорится, “се ля ви”», — сказал собеседник «Ъ».