Полноформатная встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за просьбы Макрона

«Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита (советника по национальной безопасности президента США.— “Ъ”) Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не “затмили” подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль “Король-солнце” еще жив. Но, как говорится, “се ля ви”», — сказал собеседник «Ъ».
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.
Однако в понедельник Дональд Трамп заявил, что встречи в верхах, вероятно, не будет. «Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет», — приводит AP слова господина Трампа. «Мы встретимся на полях саммита G20 (в Аргентине.— “Ъ”) и, видимо, затем у нас еще будет достаточно встреч», — сказал президент США.
«В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.