Facebook запретил распространение сделанного штабом Трампа ролика против мигрантов

Источник: Reuters

«Эта реклама нарушает рекламную политику Facebook против контента “сенсационного содержания”, так что мы отказались от нее. Видео можно опубликовать в Facebook, но оно не может распространяться платно», — подчеркнула соцсеть.

По данным CNN, ролик начал распространяться в Facebook в качестве рекламы в воскресенье и его посмотрели «миллионы пользователей» социальной сети. Как отмечает телеканал, на его распространение было потрачено от $20 тыс. до $80 тыс. Представитель Facebook пояснил, что ролик начал распространяться по ошибке.

Телеканалы NBC и Fox News поначалу транслировали ролик, однако затем также отказались от него.