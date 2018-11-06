Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хуг рассказал о российских десантниках в Донбассе
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
Ученые проверили, спасет ли еда от рака
13-летний сын Валерия Золотухина впервые снялся в кино
Что сделала природа с деревней-призраком в Китае (фото)
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Школьник из Подмосковья спас жизнь тонувшей в бассейне девочке
Тодоренко повеселилась на девичнике накануне рождения ребенка
Бузова рассказала об истинных целях шоу «Замуж за Бузову»
Жена Кержакова стала телеведущей и взяла интервью у Собчак
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ. Овечкин забросил шайбу
Молодежная сборная РФ проиграла команде WHL в матче Суперсерии
Ревность разрушила пару одних из самых известных звездных подруг
Блюдо, ускоряющее пищеварение и кровообращение
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
Фотография странного животного озадачила интернет
В поместье Черчилля обнаружили загадочные комнаты (фото)
Сколько россияне переплачивают за жилье
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
10:57 (мск), источник: Ведомости

Facebook запретил распространение сделанного штабом Трампа ролика против мигрантов

Facebook запретил распространение в качестве рекламы антимиграционного ролика, созданного штабом президента США Дональд Трампа, сообщает CNN со ссылкой на заявление социальной сети.

Наверх
Источник: Reuters

«Эта реклама нарушает рекламную политику Facebook против контента “сенсационного содержания”, так что мы отказались от нее. Видео можно опубликовать в Facebook, но оно не может распространяться платно», — подчеркнула соцсеть.

По данным CNN, ролик начал распространяться в Facebook в качестве рекламы в воскресенье и его посмотрели «миллионы пользователей» социальной сети. Как отмечает телеканал, на его распространение было потрачено от $20 тыс. до $80 тыс. Представитель Facebook пояснил, что ролик начал распространяться по ошибке.

Телеканалы NBC и Fox News поначалу транслировали ролик, однако затем также отказались от него.

Facebook ранее сообщил, что в преддверии промежуточных выборов заблокировал 30 аккаунтов в социальной сети и 85 аккаунтов в Instagram, «которые могли быть вовлечены в координированное и недобросовестное поведение. В Facebook подозрительные аккаунты велись преимущественно на русском и французском, тогда как в Instagram — на английском.

 Как прошел «Русский марш» в Москве
Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ
Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за просьбы Макрона
Правительство утвердило правила идентификации в мессенджерах
Где в России получают меньше всего и берут больше всего кредитов
Уральскую чиновницу отстранили от должности за слова о молодежи
Два десятка белых медведей «окружили» село на Чукотке
Раскрыта опасность шума для сосудов и сердца
Ученые назвали продукт, препятствующий набору веса
Спорт
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с "Кайратом". Похоже, его игровая карьера заканчивается
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Армейские внедорожники: гражданским тут не место Современные внедорожники «в погонах» вернулись к тому, с чего и начинали почти восемьдесят лет назад — к выполнению своих служебных обязанностей
Кино
Брэд Питт и Николь Кидман с мужем на Hollywood Film Awards 54-летний актер впервые за долгое время появился на публике и вручил награду режиссеру фильма «Красивый мальчик»
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Сколько россияне переплачивают за жилье
Горячие темы на «Детях»
Я опять раздула из мухи слона? 726
Государство не просило вас рожать 438
Если муж старше. 226
Образование в школах 219
Леди
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь