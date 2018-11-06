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11:31 (мск), источник: Интерфакс

Кабмин РФ утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил идентификации пользователей мессенджеров.

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Источник: РИА "Новости"

Документ подписан 27 октября и опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу через шесть месяцев после публикации.

Утвержденные правила гласят, что владелец мессенджера должен осуществлять идентификацию пользователей по номерам мобильных телефонов на основании договоров, заключенных с операторами связи. Для подтверждения абонентского номера мессенджер должен предложить пользователю подтвердить свой номер телефона (например, при помощи кода подтверждения, направленного абоненту по СМС — ИФ).

При осуществлении идентификации мессенджер должен направить оператору запрос о наличии сведений об абоненте в базе данных. Оператор должен ответить на запрос мессенджера в течение 20 минут.

Если оператор не предоставит владельцу мессенджера информацию об абоненте в установленный срок или уведомит об отсутствии сведений об абоненте и его номере своей базе данных, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае мессенджер обязан не допускать дальнейший обмен сообщениями этого пользователя.

Оператор в свою очередь должен в своей базе данных зафиксировать запись о том, к каким мессенджерам привязан каждый номер.

Если абонент расторгает с оператором договор на оказание услуг, то оператор должен уведомить об этом владельца мессенджера в течение суток, после чего мессенджер должен провести повторную идентификацию пользователя.

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В июле 2017 года президентом РФ был утвержден закон о мессенджерах. С 1 января 2018 года закон ввел в российское правовое поле понятие «мессенджер» и установил обязанности подобных сервисов. Одной из таких обязанностей является идентификация пользователей по абонентскому номеру. При этом, согласно закону, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

Ранее во вторник газета «Известия» сообщила, что российское правительство подготовило проект новых правил, согласно которым администраторы мессенджеров должны будут при помощи операторов связи проверять идентичность своих пользователей по номеру телефона. Издание сообщает, что сотовые компании также будут вносить в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер.

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