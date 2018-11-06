Лукашенко вновь отказался от российской военной базы

Источник: AP 2018

«Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены», — сказал Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

По его словам, создание такой базы на территории Белоруссии не имеет смысла.

«Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3−5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую», — отметил президент Белоруссии.

Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости. Александр Лукашенко президент Белоруссии