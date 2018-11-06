Лукашенко вновь отказался от российской военной базы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в создании российской военной базы на территории страны, передает «БЕЛТА».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в создании российской военной базы на территории страны, передает «БЕЛТА».
«Надуманная проблема. Мы в
По его словам, создание такой базы на территории Белоруссии не имеет смысла.
«Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу
Это просто
какой-топиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости.
В настоящее время на территории Белоруссии действуют две российские военные базы: радиолокационная станция «Волга», входящая в состав системы предупреждения о ракетном нападении, и 43-й узел связи ВМФ России, в задачи которого входит координация Главного штаба российского флота с атомными подводными лодками в Атлантическом, Индийском и Тихом океане.
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