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16:52 (мск), источник: Интерфакс

Под санкции США против Ирана попали закрывшийся банк и затонувший танкер

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Антииранские санкции США коснулись, в частности, закрывшегося банка и затонувшего танкера, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

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Источник: AP 2018

«В ходе отчаянной психологической операции по расширению списка подсанкционных иранских компаний… США ввели санкции против банка, который закрылся шесть лет назад, и корабля, гибель которого в прошлом году широко освещалась на телевидении», — написал Зариф в своем твиттере.

В список санкций, отмечают иранские СМИ, в частности, вошел иранский нефтяной танкер «Санчи». В начале января 2018 года у берегов Китая он столкнулся с гонконгским сухогрузом, после чего горел на протяжении недели и затонул. В результате погибли 32 члена экипажа.

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Кроме того, в список, вошел иранский Tat Bank, закрытый в сентябре 2012 года, отмечает агентство EFE.

Санкции США против Ирана

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 по Москве) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

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Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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16:12 (мск)© Ньюстюб
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