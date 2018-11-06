Под санкции США против Ирана попали закрывшийся банк и затонувший танкер

Источник: AP 2018

«В ходе отчаянной психологической операции по расширению списка подсанкционных иранских компаний… США ввели санкции против банка, который закрылся шесть лет назад, и корабля, гибель которого в прошлом году широко освещалась на телевидении», — написал Зариф в своем твиттере.

В список санкций, отмечают иранские СМИ, в частности, вошел иранский нефтяной танкер «Санчи». В начале января 2018 года у берегов Китая он столкнулся с гонконгским сухогрузом, после чего горел на протяжении недели и затонул. В результате погибли 32 члена экипажа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uNmS41cftv8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в список, вошел иранский Tat Bank, закрытый в сентябре 2012 года, отмечает агентство EFE.

Санкции США против Ирана

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 по Москве) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.