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13:43 (мск), источник: РИА Новости

Песков не стал уточнять причину отмены переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о том, что полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября были отменены якобы по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона.

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Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран 11 ноября встретятся в Париже, где пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Нет, вы знаете, я оставлю это без комментариев. В Париже действительно будет много глав государств и правительств, и очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий», — сказал Песков, комментируя публикацию газеты «Коммерсант», где со ссылкой на диписточники сообщалось, что полноформатная встреча Путина и Трампа якобы была отменена по просьбе Макрона.

Действительно, пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу, но на ногах так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

В понедельник вечером Трамп заявил, что «не уверен» во встрече с Путиным в Париже, но не исключил встречу с российским лидером на «большой двадцатке» в Аргентине. Песков ранее заявил РИА Новости, что Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет «на ногах» из-за формата мероприятий, лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем.

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