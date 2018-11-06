Песков не стал уточнять причину отмены переговоров Путина и Трампа

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран 11 ноября встретятся в Париже, где пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Нет, вы знаете, я оставлю это без комментариев. В Париже действительно будет много глав государств и правительств, и очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий», — сказал Песков, комментируя публикацию газеты «Коммерсант», где со ссылкой на диписточники сообщалось, что полноформатная встреча Путина и Трампа якобы была отменена по просьбе Макрона.

Действительно, пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу, но на ногах так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России