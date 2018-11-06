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14:58 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокурор Украины объявил, что подает в отставку

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что незамедлительно подаст заявление об отставке.

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Источник: РИА "Новости"

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос», — сказал он с трибуны Верховной Рады во вторник, выступая о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Генпрокурор подчеркнул, что свою работу делал и будет делать.

«Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось, и будет делаться, но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно даже за раскрытые преступления, я допустить не могу (…) Я подал заявление, а вам решать, будет ли Мустафа Найем (народный депутат из фракции БПП — ИФ) устанавливать с экранов телевизора виновных или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность», — сказал Луценко.

Он назвал организаторов создания временной специальной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Гандзюк людьми, которые борются за власть. «Организаторам временной следственной комиссии нужен не результат, а пиар в борьбе за власть», — уверен генпрокурор.

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление — по пунктам 4, 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

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