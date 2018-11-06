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16:02 (мск), источник: Интерфакс

В США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Избирательные участки открылись на Восточном побережье США в рамках промежуточных выборов в Конгресс. Первые избирательные участки открылись в 6:00 по местному времени (14:00 мск).

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Источник: Reuters

Позже голосование начнется и в других частях США.

Досрочно на выборах проголосовали порядка 35 млн американцев, что местные СМИ расценивают как признак предстоящей высокой явки. В 2014 году на промежуточных выборах досрочно проголосовали 20 млн человек.

На выборах будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата конгресса) и часть сенаторов. Помимо этого, будут избраны губернаторы в 36 штатах.

По оценкам агентства Bloomberg, у демократов больше шансов на то, чтобы получить большинство в нижней палате конгресса, нежели в сенате. Опрос телеканала CNN показывает, что демократам, вероятно, удастся обеспечить себе большинство в палате представителей и получить 225 из 435 мест.

В том случае, если Демократической партии удастся получить большинство хотя бы в одной из палат конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам.

По мнению наблюдателей, эти выборы станут индикатором отношения американцев к действующему президенту, чьи инициативы воспринимаются зачастую неоднозначно.

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