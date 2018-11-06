Один из победителей «Лидеров России» назначен замминистра строительства и ЖКХ

Дмитрий Волков вошел в число победителей первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году. На посту заместителя министра он будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя. До этого Волков занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ.