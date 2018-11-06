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20:38 (мск), источник: ТАСС

Один из победителей «Лидеров России» назначен замминистра строительства и ЖКХ

Речь идет о Дмитрии Волкове, который ранее занимал должность помощника главы Минстроя.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Волкова заместителем главы Минстроя РФ. Соответствующее распоряжение правительства от 3 ноября опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

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«Назначить Волкова Дмитрия Анатолиевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Дмитрий Волков вошел в число победителей первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году. На посту заместителя министра он будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя. До этого Волков занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ.

Ранее Волков был заместителем председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. На этом посту он занимался воплощением долгосрочного плана развития города.

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