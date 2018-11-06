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17:06 (мск), источник: ТАСС

Первые шаги. Станет ли Саудовская Аравия ядерной державой?

Эр-Рияд утверждает, что атомная энергия будет использоваться исключительно в мирных целях. Есть лишь один нюанс.

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Источник: AP 2018

Как сообщило Саудовское агентство печати, 5 ноября наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал старт проекту первого исследовательского ядерного реактора в стране. Но этот проект — лишь начало: к 2032 году саудовские атомные электростанции должны вырабатывать до 17,6 гигаватт электроэнергии.

В рамках концепции

Мухаммед бен Сальман стал наследным принцем в июне прошлого года, когда его отец, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, лишил этого поста своего племянника Мухаммеда бен Наифа. Своеобразной визитной карточкой нового, молодого и амбициозного кронпринца стала программа «Видение-2030», предусматривающая диверсификацию экономики (в том числе путем снижения зависимости от углеводородов и развития возобновляемой энергетики).

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Строительство исследовательского реактора в концепцию кронпринца полностью вписывается. В рамках визита в Центр науки и технологий имени короля Абдель Азиза, названный в честь деда наследного принца и первого короля Саудовской Аравии, Мухаммед бен Сальман дал старт семи стратегическим проектам. Реактор — лишь один из них.

Примечательно, что никаких деталей (сроки выполнения и стоимость проекта) касательно строительства первого ядерного объекта страны Саудовское агентство печати не предоставило. Однако по его завершении Саудовская Аравия сможет сравниться по своей ядерной инфраструктуре с такой страной, как Ямайка (с ее исследовательским реактором, расположенным в Кингстоне).

Далеко не первые

Саудовская Аравия — одна из ведущих экономик не только Ближневосточного региона, но и всего мира. Номинальный ВВП королевства в 2017 году составил почти $700 млрд. При этом воспользоваться огромным экономическим потенциалом для активного развития национальной ядерной программы решили относительно недавно.

Ядерная энергетика уже развивается в соседних ОАЭ (в сотрудничестве с южнокорейской Korea Electric Power Corporation) и в Иордании (первый исследовательский реактор был запущен опять-таки при содействии Республики Корея).

В Иране первая атомная электростанция была введена в эксплуатацию в 2010-м. Строительство исследовательского реактора в Израиле было завершено еще в 1960-х. Тель-Авив, однако, на исследованиях не остановился. Как говорила премьер-министр израильского государства Голда Меир, «во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим».

По ту сторону залива

Национальная ядерная программа Саудовской Аравии была принята в марте 2018-го. В ней подчеркивается, что сила атома будет применяться исключительно в мирных целях.

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Однако еще в 2011 году принц Турки бен Фейсал (экс-глава разведки королевства и бывший посол Эр-Рияда в США) заявлял, что Саудовская Аравия может рассмотреть возможность приобретения ядерного оружия в случае, если им будет располагать Иран.

Похожее заявление сделал и Мухаммед бен Сальман в мартовском интервью американскому телеканалу CBS. «Саудовская Аравия не хочет приобретать ядерную бомбу, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы как можно скорее последуем за ним», — сказал наследный принц.

Тегеран неоднократно заявлял об отсутствии планов по созданию ядерного оружия. Однако в Израиле и США утверждают обратное. Вашингтон уже вышел из ядерной сделки с Тегераном, а 5 ноября вступили в силу дополнительные американские санкции против иранского нефтяного сектора.

Будет ли Вашингтон вводить санкции в отношении Саудовской Аравии в случае, если страна сойдет с пути мирного атома, неизвестно. Дело убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи показало, что Вашингтон слишком заинтересован в сохранении дружественных отношений с крупнейшим покупателем продукции американского ВПК и региональным соперником Ирана.

Александр Мосесов

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