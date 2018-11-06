Конгрессмен Ройс: Белый дом считает, что РФ не выполнила требования закона США о химоружии

Источник: AP 2018

Администрация США считает, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия американского закона о химическом и биологическом оружии. Соответствующее утверждение содержится в распространенном во вторник заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эда Ройса.

Как отмечается в документе, «администрация США объявила, что Россия не выполнила требования закона США о химическом и биологическом оружии 1991 года».

Недопустимо, что у администрации отсутствует план — или даже сроки — для принятия мер по второму пакету обязательных санкций, требуемых законодательством США. Эд Ройс председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса

Госдепартамент должен был предоставить Конгрессу заключение о выполнении Россией условий закона США о химическом и биологическом оружии до 6 ноября. Внешнеполитическое ведомство не публиковало никаких документов по этому вопросу. В пресс-службе Госдепартамента пока не ответили на соответствующую просьбу корреспонденту ТАСС.

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США применили в конце августа антироссийские ограничительные меры из-за «дела Скрипалей». Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения, сделав, однако, ряд исключений.

Помимо прочего, американский закон предусматривает и угрозу использования второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций. Вторая часть предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством РФ, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.