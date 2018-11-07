В Госдепе подтвердили намерения ввести новые санкции против РФ по «делу Скрипалей»
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Истек 90-дневный период, в который Россия должна была доказать свою непричастность к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Истек 90-дневный период, в который Россия должна была доказать свою непричастность к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.
Председатель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что они намерены действовать в соответствии с законом о нераспространении химического и биологического оружия, требующего введения дополнительных санкций, так как завершился 90-дневный период, в который РФ должна была доказать свою непричастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В начале марта в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены
Впоследствии госдеп США 6 августа принял решение о введение 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с «делом Скрипаля». Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом президента Клинтона 12851 от 1994 года на том основании, что, как считает госдеп, российские власти использовали химическое оружие в нарушение международного законодательства и против своих граждан.
Этот пакет санкций включал в себя запреты на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
Американские СМИ после объявления госдепа о санкциях в начале августа писали, что первый раунд ограничительных мер может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России.
Однако спустя три месяца после первого блока санкций, 27 ноября может последовать второй, более существенный блок. Вашингтон может предпринять подобные действия, если, по мнению администрации США, Россия не представит «надежные заверения» об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.
Президент России Владимир Путин между тем заявлял, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выразил надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.
«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова», — сказал В. Путин 22 августа на
Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив,
все-таки когда-нибудьэто осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме.
В то же время, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «стопроцентная зеркальность» на американские экономические санкции «совсем необязательна».
«Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что, если начнем заранее