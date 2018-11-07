В Госдепе подтвердили намерения ввести новые санкции против РФ по «делу Скрипалей»

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Председатель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что они намерены действовать в соответствии с законом о нераспространении химического и биологического оружия, требующего введения дополнительных санкций, так как завершился 90-дневный период, в который РФ должна была доказать свою непричастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Дело Скрипалей

В начале марта в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии госдеп США 6 августа принял решение о введение 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с «делом Скрипаля». Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом президента Клинтона 12851 от 1994 года на том основании, что, как считает госдеп, российские власти использовали химическое оружие в нарушение международного законодательства и против своих граждан.

Этот пакет санкций включал в себя запреты на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Американские СМИ после объявления госдепа о санкциях в начале августа писали, что первый раунд ограничительных мер может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России.

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Однако спустя три месяца после первого блока санкций, 27 ноября может последовать второй, более существенный блок. Вашингтон может предпринять подобные действия, если, по мнению администрации США, Россия не представит «надежные заверения» об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании «Аэрофлот», а также о почти полном ограничении экспорта и импорта.

Президент России Владимир Путин между тем заявлял, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выразил надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.

«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова», — сказал В. Путин 22 августа на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой в Сочи.

Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме. Владимир Путин президент России

В то же время, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «стопроцентная зеркальность» на американские экономические санкции «совсем необязательна».

«Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что, если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», отметив, что «все опции на столе».