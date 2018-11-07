Северо-Запад возвращают прокурорам
Заместитель Юрия Чайки может стать полпредом в СЗФО.
Заместитель Юрия Чайки может стать полпредом в СЗФО.
Профильный комитет Совета федерации вчера рекомендовал отставку сразу двух заместителей генпрокурора Юрия Чайки. При этом если 58-летний Иван Семчишин, курировавший надзорные органы в Сибирском федеральном округе (СФО), ушел на пенсию, то его ровесник Александр Гуцан, в течение 11 лет отвечавший в Генпрокуратуре за
Пять лет назад эту должность уже занимал нынешний заместитель генпрокурора Николай Винниченко, с которым он в
Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал освободить от занимаемых должностей заместителей генпрокурора Ивана Семчишина и Александра Гуцана.
В ходе нее были выявлены многочисленные нарушения, в том числе и в кадровой политике, в итоге господину Семчишину рекомендовали покинуть ведомство, в которое он пришел стажером следователя райпрокуратуры Иркутской области в далеком 1982 году.
Одновременно комитет СФ согласился с представлением президента Владимира Путина о снятии с должности Александра Гуцана «в связи с переходом на новое место работы». На заседании это место названо не было, однако в самом надзорном ведомстве ни для кого не секрет, что господин Гуцан ранее получал из администрации президента предложение занять вакантный сейчас пост полпреда в СЗФО. Источники «Ъ» отмечают, что вначале господин Гуцан ответил на него отказом, однако затем решил перебраться в родной для себя регион. Впрочем, соответствующий указ президента еще не подписан.
Пост полпреда в СЗФО, напомним, освободился после того, как Александра Беглова 3 октября президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора
В надзорное ведомство уроженец Гатчинского района Ленинградской области и выпускник ЛГУ им. Жданова Гуцан пришел стажером в 1987 году. При этом Александр Гуцан и его супруга председатель Уставного суда
В Москву господин Гуцан перебрался в 2005 году, став заместителем директора Федеральной службы судебных приставов. Через два года вернулся в надзорное ведомство, став заместителем Юрия Чайки. В 2008 году на заседании комитета СФ, где обсуждалась борьба с наркобизнесом, Александр Гуцан выступил с резонансным предложением «принять на федеральном уровне правовые акты, позволяющие как минимум конфисковать имущество, легальность приобретения которого не подтверждена в установленном порядке», в том числе «даже у тех лиц, причастность которых к незаконному обороту наркотиков не доказана». Тогда же он обещал усилить надзор за реализацией национальных проектов в части рационального расходования средств.
Например, каждого главного врача любой больницы можно посадить. Сплошь и рядом происходят нарушения, в каждом регионе. Например, оперируют больных за их деньги, а потом списывают суммы на операции со счетов программы нацпроектов.
При этом господин Гуцан фактически являлся третьим человеком в надзорном ведомстве, при отсутствии Юрия Чайки и его первого зама Александра Буксмана исполняя обязанности генпрокурора. Правда, опыт замещения оказался скорее отрицательным.
В них говорилось о прекращении как необоснованных уголовных преследований владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и трех его подельников, обвиняемых в связи с терактом по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а также бывшего заместителя главы ФНС Дениса Наумчева, которому инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК). С первым требованием, которое обжалованию не подлежало и должно было исполняться немедленно, в СКР согласились через три месяца после его внесения. Второе и вовсе было выполнено через почти два года.
Среди других потенциальных кандидатов на этот пост называли заместителя полпреда в Центральном федеральном округе Вадима Потомского, который с 2014-го по 2017 год являлся главой Орловской области, директора Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, а также проигравшую выборы главы Владимирской области Светлану Орлову.
В самом надзорном ведомстве уход двух заместителей господина Чайки лишь добавил кадровых проблем. Начались они, напомним, после того как в начале октября в катастрофе вертолета в Костромской области погиб Саак Карапетян, курировавший в качестве заместителя
Зама, курирующего международное направление, в Генпрокуратуре не нашли. Временно за него отвечает заместитель генпрокурора Николай Винниченко, который с 2008-го по 2011 год являлся полпредом президента в Уральском федеральном округе, а с 2011-го по 2013-й — полпредом в СЗФО.
Николай Сергеев; Анна Пушкарская, Санкт-Петербург