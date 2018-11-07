Северо-Запад возвращают прокурорам

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Профильный комитет Совета федерации вчера рекомендовал отставку сразу двух заместителей генпрокурора Юрия Чайки. При этом если 58-летний Иван Семчишин, курировавший надзорные органы в Сибирском федеральном округе (СФО), ушел на пенсию, то его ровесник Александр Гуцан, в течение 11 лет отвечавший в Генпрокуратуре за Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), ждет назначения полпредом в этот же округ.

Пять лет назад эту должность уже занимал нынешний заместитель генпрокурора Николай Винниченко, с которым он в Санкт-Петербурге надзирал за деятельностью ФСБ. При этом в самом центральном аппарате Генпрокуратуры возникли определенные кадровые проблемы.

Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал освободить от занимаемых должностей заместителей генпрокурора Ивана Семчишина и Александра Гуцана.

По официальным данным, господин Семчишин решил покинуть надзорное ведомство в связи с выслугой лет по собственному желанию. Однако источники «Ъ» отмечают, что заявление заместитель Юрия Чайки с 2006 года Семчишин написал по итогам комплексной проверки, проведенной сотрудниками центрального аппарата Генпрокуратуры в курируемом им СФО.

В ходе нее были выявлены многочисленные нарушения, в том числе и в кадровой политике, в итоге господину Семчишину рекомендовали покинуть ведомство, в которое он пришел стажером следователя райпрокуратуры Иркутской области в далеком 1982 году.

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Одновременно комитет СФ согласился с представлением президента Владимира Путина о снятии с должности Александра Гуцана «в связи с переходом на новое место работы». На заседании это место названо не было, однако в самом надзорном ведомстве ни для кого не секрет, что господин Гуцан ранее получал из администрации президента предложение занять вакантный сейчас пост полпреда в СЗФО. Источники «Ъ» отмечают, что вначале господин Гуцан ответил на него отказом, однако затем решил перебраться в родной для себя регион. Впрочем, соответствующий указ президента еще не подписан.



Пост полпреда в СЗФО, напомним, освободился после того, как Александра Беглова 3 октября президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Новый полпред президента в СЗФО до сих пор не назначен, хотя с момента ухода господина Беглова с этой должности прошло больше месяца.

Заместитель полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаева, курирующая внутреннюю политику, а сейчас исполняющая обязанности полпреда, в ближайшее время перейдет на работу в администрацию Санкт-Петербурга, сообщали источники в региональных и федеральных органах власти.

В надзорное ведомство уроженец Гатчинского района Ленинградской области и выпускник ЛГУ им. Жданова Гуцан пришел стажером в 1987 году. При этом Александр Гуцан и его супруга председатель Уставного суда Санкт-Петербурга Наталья Гуцан являлись однокурсниками Дмитрия Медведева и нынешнего заместителя генпрокурора Николая Винниченко. По словам источников «Ъ», прокурорской карьерой господа Гуцан и Винниченко обязаны экс-полпреду в СЗФО Виктору Черкесову. Он в 1990-е годы руководил петербургским управлением ФСБ. Надзор за следствием в этом ведомстве осуществляли тогда, продвигаясь по службе, господа Гуцан и Винниченко. В частности, господин Гуцан с 1996 по 2000 год выступал гособвинителем по завершившемуся оправдательным приговором громкому делу Александра Никитина об измене родине и разглашении гостайны, которое вела питерская ФСБ.

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В Москву господин Гуцан перебрался в 2005 году, став заместителем директора Федеральной службы судебных приставов. Через два года вернулся в надзорное ведомство, став заместителем Юрия Чайки. В 2008 году на заседании комитета СФ, где обсуждалась борьба с наркобизнесом, Александр Гуцан выступил с резонансным предложением «принять на федеральном уровне правовые акты, позволяющие как минимум конфисковать имущество, легальность приобретения которого не подтверждена в установленном порядке», в том числе «даже у тех лиц, причастность которых к незаконному обороту наркотиков не доказана». Тогда же он обещал усилить надзор за реализацией национальных проектов в части рационального расходования средств.

Например, каждого главного врача любой больницы можно посадить. Сплошь и рядом происходят нарушения, в каждом регионе. Например, оперируют больных за их деньги, а потом списывают суммы на операции со счетов программы нацпроектов. Александр Гуцан

При этом господин Гуцан фактически являлся третьим человеком в надзорном ведомстве, при отсутствии Юрия Чайки и его первого зама Александра Буксмана исполняя обязанности генпрокурора. Правда, опыт замещения оказался скорее отрицательным.

Во всяком случае, будучи и. о. генпрокурора, в июле 2016 года господин Гуцан внес на имя председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина требования об устранении допущенных в ходе следствия нарушений закона.

В них говорилось о прекращении как необоснованных уголовных преследований владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и трех его подельников, обвиняемых в связи с терактом по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а также бывшего заместителя главы ФНС Дениса Наумчева, которому инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК). С первым требованием, которое обжалованию не подлежало и должно было исполняться немедленно, в СКР согласились через три месяца после его внесения. Второе и вовсе было выполнено через почти два года.

Кстати, как утверждают источники «Ъ», Александр Бастрыкин также рассматривался в качестве кандидата на пост полпреда.

Среди других потенциальных кандидатов на этот пост называли заместителя полпреда в Центральном федеральном округе Вадима Потомского, который с 2014-го по 2017 год являлся главой Орловской области, директора Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, а также проигравшую выборы главы Владимирской области Светлану Орлову.