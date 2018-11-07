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08:44 (мск), источник: РИА Новости

Туск предупредил о «серьезной угрозе» выхода Польши из Евросоюза

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем. Такое мнение высказал президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск, слова которого приводит британская газета Express.

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Источник: РИА Новости

Существует «очень серьезная угроза» того, что Polexit может произойти «случайно», отметил он.
По его мнению, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой.

Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная.
Дональд Туск
президент Европейского совета
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Вопрос возможного выхода из Евросоюза регулярно обсуждается в Польше на фоне критики проходящих в стране реформ. Так, особое недовольство Еврокомиссии вызвало решение правящей польской партии «Право и справедливость» модернизировать судебную систему. ЕК считает, что принятые законы нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

В конце прошлого года ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете Евросоюза. В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС.

Также в Брюсселе недовольны отказом Польши от приема мигрантов и политикой Туска, который ранее занимал пост премьер-министра страны и является сооснователем ныне крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа».

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