Fox News: республиканцы увеличили шансы на контроль над сенатом
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканцы отобрали у демократов второе место в сенате — от Северной Дакоты, значительно повысив шансы на контроль над сенатом, прогнозирует Fox News.
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканцы отобрали у демократов второе место в сенате — от Северной Дакоты, значительно повысив шансы на контроль над сенатом, прогнозирует Fox News.
По данным телеканала, республиканец Кевин Крамер выиграл выборы у действующей
Ранее республиканцы отобрали у демократов сенатское место в Индиане.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов.
Демократам для получения контроля над сенатом нужно было не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла. При проигрыше в Индиане и Северной Дакоте демократам надо было бы выиграть четыре республиканских места. Пока что у демократов есть надежда на то, что их кандидат Бето О’Рурк победит