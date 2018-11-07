Fox News: республиканцы увеличили шансы на контроль над сенатом

Демократам для получения контроля над сенатом нужно было не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла. При проигрыше в Индиане и Северной Дакоте демократам надо было бы выиграть четыре республиканских места. Пока что у демократов есть надежда на то, что их кандидат Бето О’Рурк победит сенатора-республиканца Теда Круза в Техасе, а действующий сенатор Билл Нельсон от Флориды вырвется вперед в конкурентной борьбе с губернатором штата Риком Скоттом.