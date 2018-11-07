Трамп назвал предварительные итоги выборов потрясающим успехом

Промежуточные выборы стартовали в США 6 ноября. В ходе голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также свыше 6 тыс. членов законодательных собраний штатов, судей и членов советов школьных округов.
Американские СМИ публикуют прогнозы. Так телеканал CNN считает, что республиканская партия почти сравнялась с демократами на выборах в нижнюю палату конгресса США. Сейчас они набирают 85 и 86 мест соответственно.
Также ранее стало известно, что около 40% избирателей пришли на промежуточные выборы в США для того, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента страны Дональда Трампа.