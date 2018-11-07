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08:26 (мск), источник: Известия

Трамп назвал предварительные итоги выборов потрясающим успехом

Президент США Дональд Трамп назвал предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс потрясающим успехом и поблагодарил избирателей. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

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Источник: AP 2018

Промежуточные выборы стартовали в США 6 ноября. В ходе голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также свыше 6 тыс. членов законодательных собраний штатов, судей и членов советов школьных округов.

Американские СМИ публикуют прогнозы. Так телеканал CNN считает, что республиканская партия почти сравнялась с демократами на выборах в нижнюю палату конгресса США. Сейчас они набирают 85 и 86 мест соответственно.

Также ранее стало известно, что около 40% избирателей пришли на промежуточные выборы в США для того, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента страны Дональда Трампа.

Справка
Все, что нужно знать о промежуточных выборах в Конгресс СШАRTVI собрал все, что нужно знать о промежуточных выборах в Конгресс, и почему они важны не только для американцев, но и для всего мира.

Читайте также: Что будет с рублем после выборов в США

В США подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс
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07:57 (мск)© Ньюстюб
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