Республиканцы получили большинство в Сенате
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — На проходящих выборах в американский Конгресс Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив необходимое 51 место из 100.
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — На проходящих выборах в американский Конгресс Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив необходимое 51 место из 100.
Демократическая партия по состоянию 08:00 по московскому времени довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату.
В то же время на выборах в Палату представителей демократы вырвались вперед: в 08:00 по московскому времени они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев — 166 мест. Для большинства в нижней палате Конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.