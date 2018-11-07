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09:10 (мск), источник: Интерфакс

Республиканцы получили большинство в Сенате

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — На проходящих выборах в американский Конгресс Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив необходимое 51 место из 100.

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Источник: AP 2018

Демократическая партия по состоянию 08:00 по московскому времени довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату.

В то же время на выборах в Палату представителей демократы вырвались вперед: в 08:00 по московскому времени они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев — 166 мест. Для большинства в нижней палате Конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.

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